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Андрей Бочкарев: ФОК «Волна» сможет принять порядка 600 человек в день

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: ФОК «Волна» сможет принять порядка 600 человек в день
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Волна» станет новым местом притяжения для жителей Центрального Чертанова. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 5 сентября.

— Основное функциональное наполнение комплекса, включающее в себя два бассейна 25 на 16 и 10 на 6 метров соответственно, вписано в компактный объем площадью менее 4 тысяч квадратных метров. Пропускная способность здания составит 78 человек в смену или 624 человека в день, — сказал он.

Заммэра добавил, что фасады здания выполнены в граненых образах волнообразных элементов в спокойных бело-синих оттенках. По его словам, подобный дизайн соответствует функциональному назначению комплекса и окажет благоприятное влияние на настроение горожан.

Бочкарев отметил, что в приоритете города стоит задача обеспечить москвичей доступными объектами. Так, новый ФОК полностью адаптирован для маломобильных групп населения. Кроме того, на данный момент специалисты обустроили вестибюль, гардероб, кабинет врача, комнаты дежурных медицинских сестер и так далее.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что с начала этого года столица одобрила строительство 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что говорит о сохранении интереса инвесторов. Он добавил, что подобного результата удалось достичь благодаря высокой маржинальности и взятому курсу градостроительной политики.

ФОК Благоустройство Андрей Бочкарев Район Чертаново Центральное
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