Более 170 новостроек по реновации возведут на месте сносимых домов в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Лодочная улица, владение 13, строение 1 Карта всех событий

На месте подлежащих сносу в рамках программы реновации домов построят 173 новостройки, общая площадь которых составит 2,8 миллиона квадратных метров. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, недавно в список стартовых площадок включили две территории на месте сносимых зданий. Новостройки возведут по адресам Лодочная улица, владение 13, строение 1, и владение 15, строение 1, и Вяземская улица, владение 9, корпуса 1 и 2.

Левкин добавил, что в настоящее время на этапе строительства находится 37 новостроек, а еще 80 проектируются.

Лидером по числу строительных площадок на месте сносимых домов является юго-восток Москвы (29 зданий), передали на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Дом находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 127.