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Будет бороться за Путина: СМИ перечислили ляпы нового британского премьера Трасс

Елена Самойлова
В мире
Будет бороться за Путина: СМИ перечислили ляпы нового британского премьера Трасс
Фото: МИД РФ

В ходе одного из своих выступлений, будучи министром иностранных дел Великобритании, Лиз Трасс оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Путина, но сразу исправилась. Сразу после того как Трасс была объявлена новым премьер-министром Соединенного Королевства, в СМИ появились и другие курьезные случаи, связанные с ней.

Так, в феврале этого года политик заявила, что не признает суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями, посчитав их украинскими территориями. Затем объявила о предоставлении поддержки балтийским союзникам Британии через Черное море и назвала Украину страной, которая подверглась нашествиям со стороны «монголов и татар».

Говоря о событиях на Украине, Трасс однажды заявила об «абсолютной» поддержке всех британцев, которые направятся туда для участия в конфликте, но потом передумала и решила, что не поддерживает «непосредственное участие войск Великобритании».

Кроме того, новый британский лидер даже высказалась о готовности применить ядерное оружие, однако ее моментально раскритиковали за легкомысленное отношение к этому вопросу. Негодование жителей Великобритании Трасс вызвала еще и высказываниями о том, что она не собирается «делать подачки» населению для помощи на фоне рекордного роста цен, передает РИА Новости.

По итогам подсчетов голосов внутрипартийных выборов Лиз Трасс объявили новым премьер-министром Великобритании 5 сентября.

Премьер-министр Великобритания Лиз Трасс
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