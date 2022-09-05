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Грабитель отобрал телефон за 100 тысяч рублей у посетителя бара в центре столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Грабитель отобрал телефон за 100 тысяч рублей у посетителя бара в центре столицы. Видео
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

Мужчина украл телефон за 100 тысяч рублей у посетителя одного из баров на улице Покровке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 5 сентября.

По информации ведомства, в одном из баров столицы злоумышленник толкнул потерпевшего, отобрал у него телефон и попытался скрыться.

На улице воришка пробежал мимо соучастника и незаметно передал ему похищенное. Вскоре после этого грабителя догнал потерпевший вместе с неравнодушными посетителями заведения. Аппарата при нем уже не было, и владелец отпустил злоумышленника.

Видео: пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве

Позже потерпевший обратился в полицию. Воришку вскоре задержали. Им оказался 20-летний житель столицы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают сообщника задержанного.

Другое ограбление произошло на западе столицы. Двое мужчин напали со спины на пару, гуляющую в парке.

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