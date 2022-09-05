Грабитель отобрал телефон за 100 тысяч рублей у посетителя бара в центре столицы. Видео

Мужчина украл телефон за 100 тысяч рублей у посетителя одного из баров на улице Покровке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 5 сентября.
По информации ведомства, в одном из баров столицы злоумышленник толкнул потерпевшего, отобрал у него телефон и попытался скрыться.
На улице воришка пробежал мимо соучастника и незаметно передал ему похищенное. Вскоре после этого грабителя догнал потерпевший вместе с неравнодушными посетителями заведения. Аппарата при нем уже не было, и владелец отпустил злоумышленника.
Позже потерпевший обратился в полицию. Воришку вскоре задержали. Им оказался 20-летний житель столицы.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают сообщника задержанного.
Другое ограбление произошло на западе столицы. Двое мужчин напали со спины на пару, гуляющую в парке.