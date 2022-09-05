«Вечерняя Москва» подготовила подарок для гостей фестиваля «Спасская башня»

Фото: Вечерняя Москва

В Москве прошел XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В нем приняли участие оркестры и художественные коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Таиланда и России.

Финальной точкой музыкального праздника стало выступление Сводного оркестра, куда вошли 1,5 тысячи артистов из разных стран мира. Зрители одинаково тепло встречали как российские, так и зарубежные коллективы, с удовольствием аплодировали всем участникам.

Традиционно, «Вечерняя Москва» подготовила для зрителей фестиваля подарок. В день закрытия «Спасской башни», 4 сентября, москвичи и гости столицы получили специальный выпуск газеты – «Москва-875» на площадке фестиваля.

Праздничный глянцевый спецвыпуск ко Дню города – «Москва 875», изданный при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы, знакомит читателей с главными городскими проектами, которые должны сделать жизнь в столице еще удобнее, интереснее, лучше - от создания стильных цветников, современной помощи в трудоустройстве и грантовой поддержки НКО до развития транспортных хабов, уникальных для России скоропомощных стационарных комплексов и роботизации домостроения. В честь юбилея города мэр Москвы Сергей Собянин ответил редакции на 10 вопросов о мегапроектах столицы и поздравил всех жителей с праздником.