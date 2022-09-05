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ВСУ возобновили обстрел Запорожской АЭС

Лейла Алиева

Сюжет: 

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ВСУ возобновили обстрел Запорожской АЭС
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные снова начали обстреливать территории Запорожской АЭС в городе Энергодар. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

— Каратели ВСУ возобновили хаотичный огонь по территории Запорожской АЭС! Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции, — говорится в сообщении.

При этом эксперты миссии МАГАТЭ не являются для них препятствием. По словам специалистов, радиационный фон на станции остается в норме, а ключевые узлы АЭС не повреждены, передает ТАСС.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.

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