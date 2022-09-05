Стали известны даты школьных каникул в Петербурге

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Министерство просвещения РФ объявило даты школьных каникул на новый учебный год. Однако регионы уполномочены варьировать федеральное предписание. Когда в 2022/2023 учебном году будут отдыхать петербургские школьники, сообщила пресс-секретарь городского комитета образования Лариса Кузьмина.

Так, осенние каникулы пройдут в период с 28 октября по 6 ноября. Зимой ученики будут отдыхать с 28 декабря по 8 января. Весенние каникулы состоятся с 24 марта по 2 апреля.

В комитете образования Петербурга также уточнили, что дополнительные каникулы для учащихся первых классов будут с 13 по 19 февраля 2023 года, передает издание «Невские новости».

В новом учебном году, российские школы ожидают перемены. Каждая учебная неделя в школах и колледжах будет начинаться с исполнения государственного гимна России и подъема государственного флага. Кроме того, теперь в российских школах запрещается использование мобильных телефонов на уроках, передает издание argumenti.ru.

К началу учебного года в городе открылось 29 новых зданий школ и детских садов. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.