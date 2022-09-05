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Суд признал виновным вандала, осквернившего мемориал памяти погибшим в ВОВ в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Суд признал виновным вандала, осквернившего мемориал памяти погибшим в ВОВ в Подмосковье
Фото: shutterstock

Суд признал вандала виновным по делу об осквернении мемориала памяти погибшим в ВОВ в Орехове-Зуеве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, Орехово-Зуевский городской суд приговорил 25-летнего местного жителя к 300 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

Акт вандализма, о котором идет речь, произошел 12 июня 2022 года. Пьяный местный житель, желая навредить мемориалу, бросил венок в Вечный огонь мемориала «Памяти погибшим воинам-Куровчанам». В результате произошло возгорание и разрушение части конструкции. Ущерб оценили в 683 тысячи рублей.

Момент совершения преступления попал на видео.

Подмосковье Орехово-Зуево Вандализм Московская область Суды
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