Билан рассказал, как стал крестным отцом для леопарда

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Российский певец Дима Билан рассказал подробности о том, как стал крестным отцом для леопарда.

По словам исполнителя, у него всегда имелась особая любовь к кошачьим и он спас не одну кошку за всю свою жизнь. На данный момент у Билана есть крестный сын — леопард Виктор.

— Крестное имя ему дано мной, Виктор — победитель. Ну леопард он достаточно взрослый. Я был здесь, специально приезжал в «Землю леопарда», — рассказал он.

Также однажды артист помог слепой тигрице. Благодаря популяризации темы в своих социальных сетях и переводу необходимой суммы, ей сделали операцию, которая восстановила животному зрение на 50 процентов, передает Пятый канал.

Недавно Билан опубликовал новое музыкальное видео, которое посвятил погибшим на Донбассе детям. Он исполнил песню композитора Евгения Крылатова «Крылатые качели». На кадрах артист сидит в храме, а зрителям периодически показывают фотографии погибших в ходе боевых действий детей.