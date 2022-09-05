Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии по делу о госизмене

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мосгорсуд вынес решение по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом в понедельник, 5 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Сафронова виновным и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, двух лет ограничения свободы после освобождения и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как уточняется, стороны могут обжаловать это решение в течение десяти дней.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.

В начале ноября 2021 года ФСБ завершила расследование в отношении Сафронова. В окончательном обвинении фигурирует еще один эпизод о предполагаемой госизмене. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российской армии в Сирии. Политолог в свою очередь передал эту информацию представителям швейцарского и немецкого университетов. За переданные данные Сафронов получил 248 долларов.