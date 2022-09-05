Аналитик оценил вероятность отключения электроэнергии в Германии предстоящей зимой

Фото: shutterstock

Энергетическая тема становится более актуальной в Европе по мере приближения зимы, учитывая высокие цены на энергоносители. В Германии идет разговоры о возможных отключениях электричества в стране в начале 2023 года. О том, грозят ли немцам блэкауты, рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

— Все зависит от того, какая будет зима. Если зима будет аномально холодной, причем на разных рынках (европейских, азиатских), то тогда да, — будет просто дикая борьба за энергоресурсы. В первую очередь за газ, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

Эксперт обратил внимание на то, что власти Германии уже предприняли попытки не допустить катастрофы зимой, заранее заполнив хранилища природным газом. Однако хватит ли этих запасов, пока сложно прогнозировать. Также, по словам аналитика, во многом ситуация с энергетикой в Европе зависит и от погоды в странах Азии, которые являются одними из крупнейших в мире импортёров сжиженного природного газа.

До этого сообщалось, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности на последней оставшейся турбине. Уточняется, что представители Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.