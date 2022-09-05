Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог пояснила, с чем связаны систематические опоздания

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог пояснила, с чем связаны систематические опоздания
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels

Практикующий клинический психолог Татьяна Кашуба рассказала, что систематические опоздания человека могут быть связаны с подсознательным нежеланием человека приступить к работе, прийти на встречу.

То есть таким образом, человек как бы оттягивает момент с помощью опозданий.

Она отметила, что многое зависит от внутреннего представления человека о встречах, работе, предстоящих делах.

— Причин может много. Например, у тех, кто систематически опаздывает на работу, может быть определенный механизм избегания той самой работы: не очень интересно, или не хочется начинать эту работу с утра. То есть это такой способ оттянуть начало рабочего дня, — объяснила она в комментарии «Радио 1».

О том, как современной женщине не разорваться между ребенком, работой и остальной жизнью, рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

Работа опоздание Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте