Психолог пояснила, с чем связаны систематические опоздания

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Практикующий клинический психолог Татьяна Кашуба рассказала, что систематические опоздания человека могут быть связаны с подсознательным нежеланием человека приступить к работе, прийти на встречу.

То есть таким образом, человек как бы оттягивает момент с помощью опозданий.

Она отметила, что многое зависит от внутреннего представления человека о встречах, работе, предстоящих делах.

— Причин может много. Например, у тех, кто систематически опаздывает на работу, может быть определенный механизм избегания той самой работы: не очень интересно, или не хочется начинать эту работу с утра. То есть это такой способ оттянуть начало рабочего дня, — объяснила она в комментарии «Радио 1».

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