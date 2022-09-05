Тело 14-летней девочки из Омской области обнаружили на юго-западе столицы

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Тело 14-летней девочки обнаружили на юго-западе столицы. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

Труп нашли в ночь с воскресенья на понедельник возле одного из домов на Ленинском проспекте. Ранее мать погибшей заявила в полицию о пропаже ребенка.

По предварительной версии, девочка совершила самоубийство.

Как сообщает «МК», семья погибшей недавно перебралась в столицу из Омской области.

Другой труп обнаружили в столице 4 сентября. Тело 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти нашли в багажнике его собственного автомобиля.