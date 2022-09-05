Тело мужчины неделю пролежало в багажнике машины на востоке столицы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, улица Гастелло Карта всех событий

Тело мужчины обнаружено в багажнике автомобиля на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, труп 44-летнего мужчины обнаружили 4 сентября в багажнике автомобиля, который был припаркован недалеко от улицы Гастелло.

Фото: ГСУ СК России по Москве

По словам представителя ведомства, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту обнаружения тела СК проводит доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным источника «ВМ», труп мужчины пролежал в багажнике, предположительно, семь дней.

В субботу, 3 сентября, в Подмосковье в утопленном автомобиле обнаружили тела мужчины и женщины.