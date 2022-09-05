Выставка о блокаде Ленинграда открылась в Музее Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В преддверии Дня памяти жертв блокады в Музее Победы открылась новая выставка. Временная экспозиция рассказывает о быте блокадного Ленинграда, его жителях, а также о Дороге жизни. Выставка открылась в рамках проекта «Война: день за днем, — говорится в сообщении.

В экспозиции представлено 40 раритетных экспонатов из фондов Музея Победы — фотографии, документы, печатные издания, выходившие в блокадном городе, например, сборник стихов Веры Инбер, первый номер журнала «Ленинград» от 1942 года, а также брошюры о диких съедобных растениях и пособия о том, как выращивать овощи в комнате.

Посетить выставку можно будет до 12 сентября, уточнило агентство городских новостей «Москва».

Также 8 сентября, в день 81-й годовщины начала блокады Северной столицы, в Музее Победы прочтут воспоминания блокадников Ленинграда. На мероприятии выступят студенты Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.