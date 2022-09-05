Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Жители Великобритании осудили высказывание жены украинского лидера Елены Зеленской в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев. Свое мнение они выразили в комментариях к статье в издании Daily Mail.

По ее словам, в то время как британцы жалуются на подорожавшую электроэнергию, украинцы не только «мелочь» на своих счетах считают, но и погибших военных. Зеленская также добавила, что ее соотечественники сильно пострадали от последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

В свою очередь читатели Daily Mail осадили жену президента Украины за наряды от лучших дизайнеров и напомнили об оказываемой Киеву поддержке.

«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», — написал один из пользователей.

«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с офшорными счетами», — прокомментировал другой.

«Да, мы, британцы, считаем наши копейки, пока Зеленский вместе с западными лидерами считает свои миллионы», — подчеркнул третий.

Еще один британец назвал Зеленского «таким же клоуном, как Борис Джонсон», и отметил, что такие люди во власти приводят страну к плохому концу, передает РИА Новости.

Между Россией и странами Евросоюза достаточно напряженные отношения. Они ведут энергетическое противостояние, в котором каждая из сторон не хочет уступать свои позиции. Однако РФ сумеет «продавить» европейских чиновников из-за отсутствия какой-либо альтернативы российским природным ресурсам. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов.