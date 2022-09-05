«Давить до последнего»: чем закончится энергетическое противостояние России и ЕС

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Между Россией и странами Евросоюза достаточно напряженные отношения. Они ведут энергетическое противостояние, в котором каждая из сторон не хочет уступать свои позиции. Однако РФ сумеет «продавить» европейских чиновников из-за отсутствия какой-либо альтернативы российским природным ресурсам. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов.

Какие факторы повлияют?

Так, эксперт уверяет, что подобная проблема будет иметь несколько факторов разрешения. По его словам, в первую очередь все будет зависеть от европейского населения и погодных условий в регионе.

— В рамках сегодняшнего дня данная ситуация не разрешается. Соответственно, делается следующий вывод. Если проблема не разрешается, то это говорит о наличии сопутствующих факторов. По моему мнению, их два. Первый — проблема не вызрела, второй — нет дополнительных условий, которые эту ситуацию разрешили. Действительно, проблема не вызрела, поскольку еще нет фактора погоды и осени. За фактором погоды следуют новые идеи в голове у европейских чиновников. Помимо этого, чиновники ЕС начнут реагировать на простую публику. Пока просто идет пинг-понг на уровне руководителей России и Евросоюза, поэтому проблема не разрешится. У всех свои мотивы. В связи с этим должны появиться дополнительные факторы. В частности, фактор осень — зима и фактор включения в диалог простых людей, — пояснил он.

Кроме того, специалист обозначил сроки разрешения ситуации. Маркелов считает, что одной из сторон придется уступить в этом противостоянии.

— Я думаю, что точно это продолжится до конца этого года, потому что факторы будут накапливаться. А после будем смотреть, в один момент будет достигнута точка невозврата. На сегодняшний день ее нет в диалоге. Сейчас любая из сторон может сказать что-то. К примеру, европейские политики могут сказать «Давайте запустим «Северный поток — 2». Начнем потихоньку откатывать назад». Конечно, это уже началось, но не на уровне системы. То Гаага разрешает отдельным специальным разрешением использовать электричество, то предприятиям отдельным дают какие-то дополнительные опции по энергоснабжению. На изменение в системе влияют в общей сложности погода и люди, — сказал политолог.

Что ожидать в дальнейшем?

По словам Маркелова, позиции сторон по этому вопросу изменятся в конечном итоге. Эксперт уверен, что население Европы устанет от накопившихся факторов, влияющих на их жизнь.

— Закончится вся эта ситуация не тем, что мы сейчас слышим и видим. Условно говоря, все претензии двух сторон друг к другу будут другие. Следующим шагом будет смещение содержания этих претензий. Мы не забываем, что фактор военной спецоперации движется в непонятную сторону, где от усталости до раздражения колеблется украинский народ. Также социальные бунты в той же Британии, где люди выходят из программы «Британия для Украины», причем выходят массово, потому что им за это не платят компенсацию. Как говорят нормальные историки, которые следят за сегодняшним днем, «изменения накапливаются медленно, а результаты запускаются быстро». Мы сейчас анализируем, казалось бы, непонятные факторы, но это количество идет незаметно, а взрывоопасными они становятся, когда они накопятся, — заявил он.

Собеседник «ВМ» добавил, что европейский рынок газовой продукции просядет, несмотря на поиск новых поставщиков. Так, у европейцев не останется хорошего выбора в данном направлении, кроме России.

— У России будет совершенно иная конфигурация экономическая. Это значит, что будет какое-то новое содержание энергетических диалогов РФ с ЕС. В Евросоюзе почувствуют, что системно в энергетическом вопросе нет Африки, на которую они рассчитывают, а также Алжира и Египта. Систему отключает и Саудовская Авария. Европейцы чувствуют, что саудиты ничего не дадут за предложенные деньги. Кроме того, в дальнейшем включится фактор ограничения продаж и транспортировки нефти РФ по потолочной цене. Масса вещей еще будет интересных, но они все неизбежно будут двигать к ситуации быстрых результатов. Россия в свою очередь будет давить до последнего по газу, до точек невозврата, — подытожил Маркелов.

В субботу, 3 сентября, в чешской столице Праге состоялся митинг, на который пришли более 100 тысяч участников. Они настаивали на проведении досрочных парламентских выборов и обвиняли руководство страны в проведении политики, противоречащей национальным интересам. Участники митинга обвинили своих политиков в энергетическом кризисе в стране.

В понедельник, 5 сентября, депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что политика германского государства в сфере энергетики может привести к разорению страны и получению максимальной прибыли для России. По ее словам, текущая ситуация на энергетическом рынке позволяет Газпрому организовывать дополнительные газопроводы в Китай. Вагенкнехт заявила, что старый дом для одной семьи с газовым отоплением в ФРГ будет стоить около 12 тысяч евро за отопление и горячую воду. Обычная квартира при этом будет оцениваться в пять тысяч евро.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать. Представитель Кремля уверяет, что у жителей ЕС возникает все больше вопросов к главам западных государств.