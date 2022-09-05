Том Круз записал обращение фанатам верхом на самолете

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В сети появилось промо-видео фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2», где американский актер Том Круз представл прямо в воздухе на борту биплана.

На кадрах актер обращается к своим поклонникам и рассказывает о съемках последней части франшизы. После этого мимо пролетает воздушное судно с Кристофером Маккуорри, который говорит Крузу, что нужно продолжать работу, чтобы успеть закончить все при дневном свете, передает Gamemag.ru.

Недавно издание Variety составило список самых высокооплачиваемых голливудских актеров по итогам 2022 года. В первую тройку вошли Том Круз, который получает помимо фиксированного гонорара премию, начисляющуюся от кассовых сборов ленты «Топ Ган: Мэверик». Актер заработал 100 миллионов долларов.

Также сюда вошли Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо, а Брэд Питт расположился на четвертой строчке рейтинга. Пятая позиция у Дуэйна Джонсона. На ленте «Черный Адам» он заработал 22,5 миллиона долларов.