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Назван самый высокооплачиваемый голливудский актер

Юлия Курганова
Общество
Назван самый высокооплачиваемый голливудский актер
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Составлен список самых высокооплачиваемых голливудских актеров по итогам 2022 года. Составителями рейтинга стало издание Variety.

Первую строчку данного рейтинга занял Том Круз. Он получает помимо фиксированного гонорара премию, которая начисляется от кассовых сборов ленты «Топ Ган: Мэверик». Актер заработал 100 миллионов долларов. На втором месте оказался Уилл Смит. Съемки в фильме «Эмансипация» принесли ему 35 миллионов долларов. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых актеров Леонардо ди Каприо. За съемки в картине «Убийцы цветочной луны» он получил 30 миллионов долларов.

На четвертой строчке расположился Брэд Питт. Фильм о «Формуле-1», у которого пока нет названия, принес ему 30 миллионов долларов. Пятая позиция у Дуэйна Джонсона. На ленте «Черный Адам» он заработал 22,5 миллиона долларов.

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон заработал в прошлом году 580 миллионов долларов и по этому показателю занял первое место в мире среди других звезд. Сообщается, что режиссер трилогии «Властелин колец» в ноябре 2021 года сообщил о продаже своей студии спецэффектов Weta Digital, одной из самых известных в киноиндустрии, за 1,6 миллиарда долларов.

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