Режиссер Питер Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Фото: youtube.com

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон заработал в прошлом году 580 миллионов долларов и по этому показателю занял первое место в мире среди других звезд. Рейтинг самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса опубликовал в среду, 9 февраля, журнал Forbes.

Сообщается, что режиссер трилогии «Властелин колец» в ноябре сообщил о продаже своей студии спецэффектов Weta Digital, одной из самых известных в киноиндустрии, за 1,6 миллиарда долларов. Эта сделка принесла режиссеру лидерство в данном списке и сделала его третьим режиссером-миллиардером после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место в рейтинге досталось американскому исполнителю Брюсу Спрингстину, который заработал 435 миллионов долларов. Отмечается, что музыкант продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony за 500 миллионов долларов.

Дальше в списке идут американский рэпер Джей-Зи (340 миллионов долларов), актер Дуэйн Джонсон (270 миллионов долларов). Пятерку замкнул певец Канье Уэст (235 миллионов долларов).

Самой высокооплачиваемой женщиной среди звезд шоу-бизнеса стала американская актриса Риз Уизерспун, которая заняла 12-ю строчку рейтинга (115 миллионов долларов). В августе она продала часть своей медиакомпании Hello Sunshine за 900 миллионов долларов. Также знаменитость заработала 20 миллионов долларов со сборов сериала «Утреннее шоу».

Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин старше 50 лет. В список попали представительницы из Африки, Европы и Ближнего Востока.