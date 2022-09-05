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Пьяный экс-боец MMA Ойкин разгуливал с пистолетом по Москве

Лейла Алиева
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Пьяный экс-боец MMA Ойкин разгуливал с пистолетом по Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

В Сети распространились кадры, на которых бывший боец ММА Илья Ойкин гуляет по северо-востоку Москвы с пистолетом в руках. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

Инцидент произошел на улице Академика Королева. По словам источника, 32-летний спортсмен был пьян. При этом он не оказывал сопротивления полиции и отправился в отдел для разбирательства, передает РЕН ТВ.

Недавно мужчина несколько раз выстрелил в оппонента во время ссоры в торговом центре в Подмосковье. Вскоре после этого злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.

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