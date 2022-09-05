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Диетолог раскрыла три простых правила борьбы с целлюлитом

Лала Манушакян
Общество
Диетолог раскрыла три простых правила борьбы с целлюлитом
Фото: Pexels

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина поделилась советами, как побороть целлюлит с помощью комплексного подхода.

— Первый и самый главный шаг — это питание. Сделайте его максимально чистым и полезным. Это значит — поменьше мусорной еды, трансжиров и сахара, — рассказала специалист.

По ее словам, также на состояние кожи влияет неправильная циркуляция лимфы, поэтому необходимо применять лимфодренаж. Например, массаж, кардионагрузки или бодифлекс.

Также врач рекомендовала девушкам наносить антицеллюлитные уходовые средства. Как отмечает Пищалкина, чтобы профилактика была эффективной, следует соблюдать именно такую последовательность, передает «МедикФорум».

В свою очередь заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская назвала овощ, который способствует избавлению от целлюлита.

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