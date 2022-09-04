Врач Малиновская назвала овощ, помогающий избавиться от целлюлита

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Употребление кабачков уменьшает отечность и помогает избавиться от целлюлита. О пользе этого овоща сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы подмосковного Министерства здравоохранения Светлана Малиновская.

Она рассказала, что в кабачках содержится большое количество полезных веществ. Среди них: аскорбиновая и никотиновая кислоты, витамины A и E, калий, магний, железо и цинк.

— А сок из свежего овоща чрезвычайно полезен для печени и поджелудочной железы. И, наконец, регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи, — приводятся слова врача на сайте Минздрава Подмосковья.

Также, по словам Малиновской, кабачки обладают свойством ускорять обновление клеток. Содержащиеся в них антиоксиданты токоферола защищают от воздействия вредных солнечных лучей.

Диетолог Дарья Русакова перечислила продукты, провоцирующие целлюлит. По ее словам, бороться с целлюлитом нужно не только с помощью физических тренировок, также необходимо правильное питание.