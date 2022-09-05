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Петр Толстой рассказал о реализации народной программы «Единой России»

Лейла Алиева
Город
Петр Толстой рассказал о реализации народной программы «Единой России»
Фото: Пресс-служба МГРО ЕР

В рамках агитации на муниципальных выборах кандидаты «Единой России» провели более 10 тысяч встреч с жителями, а также обсудили насущные проблемы районного развития с коллективами более 600 предприятий столицы. Об этом рассказал секретарь московского городского реготделения «Единой России», вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в понедельник, 5 сентября.

— Наиболее важным инструментом для наших кандидатов стал прямой диалог с избирателями. Муниципальные выборы выигрываются не лозунгами и не рекламными баннерами. Победа достанется тем, кто не боится прямо говорить о проблемах, которые волнуют людей в конкретном дворе и микрорайоне, — отметил он.

По словам Толстого, избирательная кампания проходила, когда все ресурсы «Единой России» были направлены не на выборы, а на поддержку людей, нуждающихся в помощи в период специальной военной операции. Так, во время сборов гуманитарной помощи удалось собрать более тысячи тонн продовольствия, одежды, медикаментов и других необходимых вещей, которые направили в пункты размещения эвакуированных семей и на освобожденные территории Донбасса.

2 сентября в Москве начали принимать подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи в штабах акции по поддержке жителей Донбасса «Москва помогает». 12 штабов акции работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

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