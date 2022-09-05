Траты россиян на содержание автомобиля превысили 10 тысяч рублей в месяц

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Россияне стали за последние полгода тратить на содержание транспортного средства на тысячу рублей больше. Такие данные опубликованы на сайте аналитического агентства «Автостат» в понедельник, 5 августа.

Если в марте у россиянина на содержание автомобиля уходило в среднем 9 078 рублей, то в июне – уже 10 037 рублей.

— Как показало исследование, в России выросло число тех, кто тратит на машину от 10 до 15 тысяч рублей в месяц: если в марте таковых было только 17,2 процента, то в июне их доля достигла 21,5 процента. Также стало больше тех, чьи расходы на авто варьируются в пределах 15–20 и 20–30 тысяч рублей, — отмечается в сообщении.

Так, процент автолюбителей, которые готовы тратить на автомобиль от пяти тысяч до десяти тысяч рублей в месяц, стал самым высоким среди других групп опрашиваемых. Вторую строчку опроса составили россияне, которые готовы тратить на содержание транспорта до пяти тысяч рублей.

При этом лишь два процента составили владельцы автотранспорта, расходы которых составили свыше 30 тысяч рублей в месяц, сообщает «Автостат».

До этого эксперты «Автостат» рассказали, что по итогам прошедшего месяца в России было реализовано 42,6 тысячи новых автомобилей. Это говорит о росте рынка уже третий месяц подряд и лучшем результате начиная с апреля.