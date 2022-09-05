Выставка о столичном спорте пройдет в «Лужниках» в честь Дня города

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

Выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО» пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» 11 сентября в рамках празднования Дня города. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Откроет мероприятие презентация проекта «Мой спортивный район». Гостям расскажут о его возможностях и доступных видах тренировок. Начало — в 11:00 на главной сцене перед Малой ареной.

Также гостей ждет спортивная тренировка по бегу, парад-шествие, где спортсмены покажут сложные элементы и упражнения. Помимо этого, для жителей и гостей города подготовили презентации с участием четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, российского комика Владимира Маркони и других.

Кроме того, в рамках выставки пройдет фестиваль уличного спорта, где желающие смогут встретиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым.

Также планируется проведение мастер-классов по брейк-дансу, лекции, шоу с показательными выступления на кикере от спортсменов BMX, скейтборде и самокате, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в рамках празднования для гостей также будет запланирована выступление музыкального партнера «Нового Радио». Так, развлекать гостей на большой сцене будут известные музыкальные артисты.