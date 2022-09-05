Глава МАГАТЭ представит свой отчет по ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября

Фото: МИД РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, обнародует собственный отчет относительно ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после визита миссии на нее, сообщили в организации.

В заявлении на сайте МАГАТЭ говорится, что в отчете будет идти речь о защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине. После отчета Гросси проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на ЗАЭС.

Миссия организации прибыла на электростанцию на прошлой неделе. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских сил. Известно, что два сотрудника МАГАТЭ теперь останутся на территории объекта на постоянной основе.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.