Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава МАГАТЭ представит свой отчет по ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МАГАТЭ представит свой отчет по ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября
Фото: МИД РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, обнародует собственный отчет относительно ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после визита миссии на нее, сообщили в организации.

В заявлении на сайте МАГАТЭ говорится, что в отчете будет идти речь о защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине. После отчета Гросси проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на ЗАЭС.

Миссия организации прибыла на электростанцию на прошлой неделе. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских сил. Известно, что два сотрудника МАГАТЭ теперь останутся на территории объекта на постоянной основе.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.

Украина Россия Донбасс МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте