Гинцбург предупредил о росте смертности от коронавируса в России

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Смертность от коронавирусной инфекции в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще в несколько раз, поэтому необходимо ревакцинироваться. Об этом журналистам во вторник, 6 сентября, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

За месяц смертность от коронавируса увеличилась с примерно 30 человек в сутки до 90. Однако в ближайшее время смертность может вырасти еще двукратно. Специалист призвал россиян обновить вакцины, пишет ТАСС.

В конце августа количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 600 миллионов случаев, свидетельствуют подсчеты журналистов на основе официальных заявлений руководства государств и статистических данных.

Гинцбург примерно в то же время заявил журналистам, что в будущем возможно появление новой, более тяжелой мутации коронавируса. Отмечается, что «дельтакрон» является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Сам по себе он не представляет опасности. Подвид не обладает явным эпидемиологическим потенциалом