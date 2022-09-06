Глава Минприроды назвал сумму ущерба от лесных пожаров с начала 2022 года

Фото: МЧС / Рязанская область

Лесные пожары в России нанесли ущерб на 9,3 миллиарда рублей с начала года, из них 5,5 миллиарда составляют расходы на тушение возгораний. Об этом журналистам заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

По состоянию на 20 августа при площади лесных пожаров в 3,3 млн гектаров ущерб от лесных пожаров составил вышеуказанную сумму, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в понедельник, 5 сентября.

По словам главы ведомства, ущерб, причиненный лесному хозяйству, фиксируется в размере 3,8 миллиарда рублей, расходы на тушение лесных возгораний — 5,5 миллиарда рублей.

Руководитель Минприроды напомнил, что по итогам 2021 года экономический ущерб от лесных пожаров составил 12,6 миллиарда рублей. По словам Козлова, на размер ущерба влияют такие факторы, как интенсивность пожара, оперативность тушения, доля крупных пожаров от общего количества, а также количество сил и средств, привлекаемых к тушению.

В начале сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе полностью нормализовалась ситуация с экологической обстановкой, вызванная лесными пожарами в Рязанской области.