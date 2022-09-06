Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в Чечне «в другое ведомство»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ночь на вторник, 6 сентября, сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать пост руководителя региона.

— Просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность, — заявил чеченский политик на своем канале в Telegram.

Он заметил, что может уйти только спросив «народ и президента России». Поэтому разговоры относительно бессрочного отпуска Кадыров призвал «оставить на будущее». Сейчас он не считает возможным взять даже полноценный ежегодный отпуск.

По словам главы Чечни, рекорд по длительности работы в должности руководителя региона составляет 27 лет. Он решил побить этот показатель.

В минувшую субботу, 3 сентября, Кадыров заявил, что он «засиделся на посту» и заслужил бессрочный отпуск. Он напомнил, что занимает данный пост уже 15 лет, и вспомнил кавказскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то еще бывает приятный». Кадыров в связи с этим уточнил, что его «время пришло».