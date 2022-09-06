Адвокат рассказал, чем может закончиться конфликт Пугачевой с Михалковым

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева вернулась на родину и сходу принялась разбираться со своими новыми критиками. Адвокат Алексей Алешкин порассуждал, что будет с певицей после ее нападок на режиссера Никиту Михалкова.

Артистка задела постановщика, опубликовав в социальных сетях публикацию с отрывком из фильма «Раба любви». На кадрах главная героиня картины обращается к своим преследователям, называя их «зверями». Под постом Примадонна добавила, что кинолента была снята прекрасным режиссером и человеком, который «в последнее время куда-то исчез», пишет издание «Экспресс-газета».

Специалист заметил, что Алла Борисовна своим постом очень тонко прошлась по происходящему в мире, а чтобы понять замысел артистки, нужно уметь читать между строк. Однако знаменитость может получить проблемы — не все лингвистические специалисты посчитают, что в тексте выражено исключительно личное мнение певицы, поэтому ей может грозить иск о защите чести и достоинства.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина певица Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.