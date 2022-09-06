Детский буллинг: что делать, если вашего ребенка обижают в школе?

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Защитить своего ребенка от издевательств в школе, как физических, так и моральных, можно и нужно. Куда для этого обращаться, рассказала в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, если ребенку причинили телесные повреждения, родители должны обратиться в полицию. Телесные повреждения должны быть зафиксированы. Нефедова напомнила, что несовершеннолетние могут понести уголовную ответственность за такие выходки с определенного возраста, в зависимости от тяжести нанесенных повреждений.

Если речь идет не о побоях, а об оскорблениях, то ни в коем случае нельзя замалчивать о таких преступлениях, так как ребенок может замкнуться.

Нефедова отметила, что за систематическую травлю, унижения и оскорбления предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Дела о таких правонарушениях возбуждаются исключительно прокурором, после чего направляются в мировой суд для привлечения нарушителя к ответственности.

На правонарушителя могут наложить штраф. Для физических лиц он варьируется от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических — от 100 до 200 тысяч.

Более строгое наказание предусмотрено, если оскорбления прозвучали в СМИ или интернете, были озвучены государственным служащим или задели группу людей.

Но не за все оскорбления могут привлечь к ответственности.

По словам представителя ведомства, оскорбление должно представлять собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего и унижающую его честь и достоинство.

В пятницу, 2 сентября, Нефедова рассказала, кого не могут высадить из общественного транспорта.