«Толкин вертится в гробу»: Маск раскритиковал новый сериал по «Властелину колец»

Фото: NASA

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник, 5 сентября, поделился собственными впечатлениями от просмотра сериала «Властелин колец». На своей странице в одной из социальных сетей он раскритиковал создателей проекта.

— Толкин вертится в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая, — заметил создатель компаний Tesla и SpaceX. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Премьера нового проекта «Властелин колец: Кольца власти» прошла в пятницу, 2 сентября, на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Сюжет повествует о создании колец власти для различных рас Средиземья до начала оригинальной истории, которую можно было увидеть в трилогии фильмов «Властелин колец».

Накануне кинокритик, российский киновед, историк кино и действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что развлекательное кино, коим является работа создателей «Колец», не мотивирует зрителя думать и размышлять во время просмотра картины.