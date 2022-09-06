В Госдуму внесут законопроект об обязательной установке газоанализаторов в квартирах

Инженер сектора оперативного контроля Мосэкомониторинга Георгий Покрытан проверяет показания автоматических экспресс-газоанализаторов / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предложили включить стоимость и установку газоанализаторов, а также обслуживание приборов и иного газового оборудования в жилых помещениях. Законопроект об этом планируется внести в Госдуму в ближайшее время, рассказала журналистам заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, в случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся эти приборы — их будут устанавливать по очереди. При утечках устройства автоматически отключают газ или громко сигнализируют о вероятном ЧП, пишет газета «Известия».

Установку газоанализаторов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием рассчитывают возложить на газораспределительные компании, поставляющие «голубое топливо» в квартиры и дома, рассказала политик.

В ноябре прошлого года председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что контроль за состоянием газового оборудования в стране нужно ужесточить. Сделать это можно, создав в России отдельную газовую инспекцию или передав ее функции действующим инспекциям.