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Камчатские спасатели добрались до выживших туристов на Ключевской сопке

Егор Провоторов
Общество
Камчатские спасатели добрались до выживших туристов на Ключевской сопке
Фото: pixabay.com

Спасатели добрались до туристов из группы, в которой погибли девять человек, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) на территории Камчатского края.

По информации ведомства, первая группа спасателей добралась до отметки 3300 метров к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительным данным, у гида, спустившегося с отметки в 4158 метров, обморожение рук и ног, а остальные «в порядке», заметили специалисты.

Гид сообщил, что оставшийся на вышеуказанной отметке турист не подавал никаких признаков жизни, пишет РИА Новости. Решение об эвакуации туристов (наземно или при помощи авиации) будет принято в самое ближайшее время, добавили в ЦОД.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в турпоход в конце августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на Ключевскую сопку, а трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Попавшие в ЧП туристы прибыли из шести регионов страны — Москвы, Владимирской и Новосибирской областей, а также Камчатского, Алтайского и Приморского краев.

Директора новосибирской турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы, задержали. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», какое наказание могут получить организаторы туристического похода.

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