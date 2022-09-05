«Наказание вплоть до уголовного»: юрист Кваша рассказал, кто ответит за гибель туристов на Камчатке

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Директора новосибирской турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы, задержали. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», какое наказание могут получить организаторы туристического тура.

По его словам, организаторы восхождения были обязаны убедиться, что восхождению ничего не мешает. При малейших сомнениях они не должны были допускать туристов на горный маршрут.

— Скорее всего, как и в предыдущих подобных случаях, Следственный комитет РФ возбудит дело по статье за услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Туристическая компания должна была не только предоставить возможность восхождения на гору, но и предусмотреть маршрут, который будет отвечать требованиям безопасности. Соответственно, не только в тот период, когда все хорошо, но и на случай непогоды, извержения вулкана или схода лавины. Организаторы обязаны убедиться, что восхождению ничего не мешает. Если по каким-то внешним обстоятельствам восхождение невозможно, то на маршрут не должны были допускать, чтобы здоровью и жизни туристов ничего не угрожало. Однако многие турфирмы нацелены только на получение прибыли. Та организация, которая отправила группу, несет ответственность за погибших, — рассказал Кваша.

Эксперт подчеркнул, что перед восхождением турфирма должна убедиться, что туристы прошли необходимый инструктаж.

— Более того, альпинисты должны пройти соответствующие инструктаж и обучение. Если этого не было сделано, то учредителю и директору туркомпании грозит наказание вплоть до уголовного, — отметил юрист.

Ранее стало известно, что число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, возросло до девяти человек. По факту гибели туристов региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи начали проверку для установления обстоятельств случившегося.

Также горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае. По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты как к развлечению и не понимают, что рискуют своей жизнью. Специалист отметил, что перед восхождением важно подобрать профессионального гида и четко следовать его инструкциям.

Собеседник «ВМ» подытожил, что каждый турист, который намерен покорить горную вершину, должен с большой долей ответственности отнестись к своему решению. Новичкам необходимо пройти профессиональный уровень подготовки, а профессионалам — не забывать о технике безопасности даже спустя десятки успешных восхождений.