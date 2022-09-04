«Не понимают, что рискуют жизнью»: альпинист назвал возможные причины гибели туристов на Камчатке

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Шестеро туристов погибли в результате падения с высоты во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае.

По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты, как к развлечению, и не понимают, что рискуют своей жизнью.

— Горный альпинизм требует очень серьезной физической и моральной подготовки. Когда человек решается на такое восхождение, он должен здраво оценить все риски. В случае когда даже один член группы не имеет необходимого уровня подготовки, может произойти непоправимая трагедия. Также экипировка и снаряжение играют большую роль. К их выбору необходимо подходить с умом. Кроме того, во время горного похода может произойти огромное количество непредвиденных обстоятельств, — рассказал Полковников.

Специалист отметил, что перед восхождением важно подобрать профессионального гида и четко следовать его инструкциям.

— Выбор гида — это одна из важнейших составляющих горного похода. Я рекомендую группам узнать о человеке, которому вы доверяете жизнь, как можно больше информации. Также важно понимать, что нельзя идти наперекор его командам и нарушать правила техники безопасности. Каждый член группы должен осознавать, что от его действий зависит жизнь и здоровье его товарищей по восхождению, — уверен специалист.

Горный гид напомнил, что восхождение по простым маршрутам, которые покоряли сотни тысяч туристов, могут омрачить непредвиденные погодные условия.

— Отмечу, что горное восхождение имеет свои риски из-за непредвиденных погодных условий. Это нужно учитывать перед походом. Камнепады, лавины и сильный встречный ветер могут стать непреодолимым препятствием, особенно для малоподготовленных туристов, — сказал Полковников.

Специалист подытожил, что каждый турист, кто намерен покорить горную вершину, должен с большой долей ответственности отнестись к своему решению. Новичкам необходимо пройти профессиональный уровень подготовки, а профессионалам — не забывать о технике безопасности даже спустя десятки успешных восхождений.

По данным прокуратуры Камчатского края, отряд из 12 туристов 30 августа отправился в десятидневный поход. Планировалось, что 3 сентября группа поднимется на Ключевскую сопку.

Восхождение на вулкан стартовало 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Спустя время один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались с высоты и погибли. Также один из туристов находился без сознания, а второй гид сломал ногу. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

Двум туристам удалось спуститься в домик на высоте 3,3 тысячи метров. Еще четверо остались в палатках на отметке 4 тысячи метров. После стало известно, что один из альпинистов умер в палатке на вулкане, не дождавшись помощи спасателей.