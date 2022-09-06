В Сбере поделились самым популярным у мошенников сценарием выманивая денег у граждан

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Наиболее распространенной схемой выманивания денежных средств у граждан аферистами остается сценарий со звонком от якобы представителей органов правопорядка под предлогом проведения операции по поимке киберпреступников. Об этом журналистам рассказал во вторник, 6 сентября, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В настоящее время, по словам функционера, лидируют мошеннические сценарии со звонком из органов правопорядка. Периодически такой звонок связан с тем, что проводится «некая операция» с целью задержать группу телефонных мошенников и для поимки требуется помощь со стороны клиентов, которые могли бы перечислить деньги и поймать с поличным эту «преступную группу».

Кузнецов отметил, что на этом фоне встречается разнообразие сценариев, в том числе связанных с проведением спецоперации по защите населения Донбасса. При этом принципиально новых сценариев у мошенников не появилось, пишет ТАСС.

Накануне ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин призвал выбирать надежные сайты, приобретая товары в интернете, а также не переводить деньги до осуществления покупки, если есть сомнения в надежности продавца.