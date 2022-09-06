В Минстрое выступили за продление программы льготной ипотеки на новостройки

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выступает за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7 процентов после 2022 года. Однако решения о необходимости каких-либо дополнительных мер будут приниматься по итогам анализа спроса.

Об этом в интервью ТАСС во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума.

Российское ведомство также работает в данный момент над возможностью въезда в Россию строителей из Северной Кореи. По словам замминистра, северокорейские специалисты отличаются высокой производительностью.

В конце мая стало известно, что Государственная дума рассчитывает изменить систему капитального ремонта домов в России. Парламентарии планируют ввести обязательное техническое обследование жилых зданий перед формированием графика работ.

Соответствующий законопроект уже одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Документ планируется внести на обсуждение в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию.