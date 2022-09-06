Город выделил более 80 гектаров земли для реализации программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2022 году столица выделила 118 земельных участков для возведения домов и сопутствующей инфраструктуры по программе реновации. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал министр Правительства Москвы руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

— Департамент ежегодно предоставляет земельные участки, сформированные на месте расселенных домов, для строительства новых домов и сопутствующей инфраструктуры по программе реновации. Так, с начала 2022 года Фонду реновации было выделено 118 участков общей площадью около 82,4 гектара в десяти административных округах города. За аналогичный период прошлого года таких договоров было 70, а площадь составила 41 гектар, — сообщил Максим Гаман.

На этих землях планируется не только строить дома, но и создавать социальные объекты, инженерные коммуникации, подъездные дороги. Также на этих площадках застройщики смогут складировать стройматериалы и размещать временные бытовые городки.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Ее участниками стали около миллиона москвичей: это жители более пяти тысяч домов. Все они смогут переехать в современные комфортные квартиры.

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