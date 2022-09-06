Реконструкция газопровода завершилась в Марфине

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Сотрудники Мосгаза завершили работы по реконструкции подземного распределительного газопровода в Марфине. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что работы велись на участке от улицы Комдива Орлова до Ботанической улицы. Специалисты использовали метод открытой прокладки. Новые трубы были оперативно установили без применения тяжелого электро- и газосварочного оборудования. Также на время работ жителей не отключали от подачи газа. Общая протяженность нового газопровода составила около 1,5 километра.

Сотрудники Мосгаза заменили старые стальные трубы на полиэтиленовые, которые не подвергаются коррозии, в том числе электрохимической. Службы таких коммуникаций может достигать 50 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону. Специалисты проверили более 17 тысяч километров тепловых сетей, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, а также 163 высоковольтные трансформаторные подстанции.