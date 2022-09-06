Ефимов сообщил о реорганизации участка бывшей промзоны «Северянин» в Москве

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Россия, Москва, Енисейская улица Карта всех событий

В рамках проекта комплексного развития территорий участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы будет реорганизован. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок промзоны площадью более 15 гектаров, подлежащий реорганизации по проекту комплексного развития территорий, находится с восточной стороны железнодорожных путей Ярославского направления Московской железной дороги, между улицами Енисейской и Летчика Бабушкина. Инвестиции в его развитие составят почти 36 миллиардов рублей, а в бюджет столицы ежегодно будет поступать почти 2 миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, здесь планируется возвести 296 тысяч квадратных метров недвижимости. Весь участок займет общественно-деловая застройка. На территории бывшей промзоны планируют построить научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки, рестораны, кафе и многоуровневый паркинг на 250 машино-мест.

До этого Ефимов сообщил о реорганизации четырех неэффективно используемых участков, расположенных в САО, СЗАО, ЮВАО и ЮАО. Заммэра отметил, что в будущем там появятся комфортное жилье, а также социальные, досуговые, деловые объекты и магазины.