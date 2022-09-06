Новый спецпроект появился на портале «Узнай Москву»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Спецпроект «Москва: Погружение», посвященный 875-летию столицы, появился на портале «Узнай Москву». Он будет включать 12 рассказов об известных достопримечательностях, пространствах, социальной среде, а также об истории города. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проект «Москва: Погружение» будет интересен не только любителям истории и архитектуры столицы, которые смогут по-новому взглянуть на привычные городские пространства, но и молодежи, которой близок такой формат и герои, — отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В настоящее время для зрителей доступны первые две серии: «Москва зеленая» и «Москва байкерская», которые посвящены самым живописным паркам и излюбленным местам мотоциклистов. В видеороликах снялись актеры Сергей Бурунов и Вячеслав Манучаров, ведущий солист балета Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм, а также мотопутешественник и блогер Александр Юнанов.

— Каждый выпуск нашего совместного с Департаментом информационных технологий проекта «Москва: Погружение» снят в стиле блогерского дневника и включает в себя не менее трех локаций, объединенных одной характерной тематикой. Среди них «Москва киношная», «Москва скульптурная», «Москва музыкальная», «Москва молодежная», «Москва архитектурная», «Москва ночная», «Москва цифровая», «Москва художественная» и «Москва гастрономическая», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Очередные серии будут публиковаться регулярно. Они будут посвящены Аптекарскому огороду, Московской консерватории имени Чайковского, Северному речному вокзалу, Дому Наркомфина, Спасскому собору Спасо-Андроникова монастыря и усадьбе Хрущевых — Селезневых, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что столичные предприятия внесены в национальный онлайн-путеводитель по экскурсиям на промышленные площадки «Все — на завод!».