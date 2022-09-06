Горожанам рассказали о сервисе «Библиотеки Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Cервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» поможет найти нужные издания и заказать их онлайн. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Накануне нового учебного года пользователи mos.ru чаще обращались к сервису «Библиотеки Москвы». Только на прошлой неделе его посетили более 8,5 тысячи человек, причем почти половина из них — те, кто ранее уже бронировал книги. Жители не только заказывают издания, но и пользуются другими возможностями сервиса: добавляют понравившиеся книги в раздел «Избранное», изучают тематические подборки, а также продлевают срок хранения библиотечных изданий не выходя из дома, — говорится в сообщении.

Как уточняется, с момента создания сервисом воспользовались более 300 тысяч человек. По данным статистики, сервисом пользуются читатели разного возраста, а наибольшее количество заказов сделано в библиотеках Западного, Юго-Западного и Северного административных округов.

Сервис «Библиотеки Москвы» заработал в апреле 2021 года и представляет собой онлайн-витрину. Читатели могут забронировать онлайн нужные издания и забрать их в ближайшей библиотеке. Кроме того, на платформе есть возможность уточнить дату возврата книги и при необходимости продлить срок на 30 дней. Одним из последних обновлений стал новый раздел «Афиша событий в библиотеках», где публикуются анонсы ближайших мероприятий в читальнях и культурных центрах, там же можно зарегистрироваться или оформить билет.

Для получения доступа к опциям сервиса нужна стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали о новых возможностях библиотеки Московской электронной школы (МЭШ).