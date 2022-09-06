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Начинающим предпринимателям расскажут, как начать бизнес на маркетплейсе

Анастасия Колоскова
Город
Начинающим предпринимателям расскажут, как начать бизнес на маркетплейсе
Фото: Unsplash

Новый бесплатный курс «Старт бизнеса на маркетплейсе» подготовил для начинающих предпринимателей специализированный центр занятости «Моя карьера» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом во вторник, 6 сентября, рассказала первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

— Новый партнерский курс с «Малым бизнесом Москвы» нацелен на системное изучение вопросов, которые могут возникнуть при реализации товаров на электронных торговых площадках. Он также имеет глубокую практическую составляющую — в финале каждый участник сформирует собственную дорожную карту по ведению бизнеса на маркетплейсе, — рассказала она.

По словам Александровой, участникам курс расскажут, как выбрать нишу и найти покупателей, выдержать конкуренцию и начать зарабатывать. Занятия стартуют 13 сентября.

К курс войдут 10 тематических модулей, которые будут проходить в смешанном формате. Обучение будет включать семь вебинаров и три очных занятия. На каждом из них будет прорабатываться определенная тема. Спикерами курса станут эксперты в области развития бизнеса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице для мам с детьми до 7 лет разработана бесплатная система дополнительного профессионального обучения и карьерного сопровождения. Она позволяет не только повысить профессиональные компетенции и узнать об актуальных вакансиях, но и получить индивидуальную карьерную консультацию, помощь в составлении резюме и, как результат, новую работу.

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