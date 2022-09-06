Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве в преддверии Дня города

Накануне Дня города в Москве помыли порядка двух тысяч инженерных сооружений. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
— Проведены масштабные работы по промывке около двух тысяч инженерных сооружений, это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Специалисты Комплекса городского хозяйства дополнительно обновили свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры, — рассказал он.
По словам заммэра, в работах принимали участие около 500 коммунальщиков и 200 единиц техники, в том числе автовышки, тоннелемоечные и поливомоечные машины.
При этом каждое сооружение промывалось по специальной технологии, уделяя особое внимание мелким деталям памятников и фонтанов.
Кроме того, специалисты комплекса в преддверии Дня города промыли дорожные знаки, информационные щиты, буферы безопасности, указатели, барьерные и пешеходные ограждения, а также шумозащитные экраны.
Также были приведены в порядок цветочные клумбы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства украшают Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который в этом году пройдет 10–11 сентября.