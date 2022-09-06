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Две школы олимпийского резерва присоединились к тестированию инноваций в Москве

Александр Афонин
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Две школы олимпийского резерва присоединились к тестированию инноваций в Москве
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Столичные школы олимпийского резерва «Центр» и «Запад», также спортивный комплекс «Мегаспорт» присоединились к программе пилотного тестирования инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 сентября.

— Российским разработчикам есть что предложить спортивной индустрии, а задача программы пилотного тестирования — помочь им оценить конкурентоспособность продукта и познакомить с потенциальными заказчиками, — сказал руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что в рамках тестирований в школе «Центр» испытают новый диагностический комплекс. В его основе лежат нейросети, которые позволят проанализировать влияние физических нагрузок на организм человека. В школе «Запад» протестируют компактный перкуссионный массажер. А в «Мегаспорте» будут оценивать системы освещения спортивных объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

31 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все московские поликлиники для взрослых оснастили цифровыми электрокардиографами. По ее словам, всего закупили почти тысячу новых аппаратов.

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