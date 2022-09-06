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«Во мне компот из наркотических веществ»: Панин опроверг слухи о возвращении в Россию

Елена Самойлова
Общество
«Во мне компот из наркотических веществ»: Панин опроверг слухи о возвращении в Россию
Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков

Актер Алексей Панин прокомментировал появившуюся информацию о своем возвращении из Европы в Россию.

В последнее время в социальных сетях Панин рассказывал об отсутствии денег и предложений о работе, а также — о невостребованности за границей. При этом артист осудил события на Украине и оскорблял российских коллег. Поэтому возможная информация о том, что Панин принял решение вернуться, вызвала волну недоумения.

— Я не был в Москве, меня не убивали, как я уже прочитал. Я как жил, так и живу в Испании. Я после лекарств, приболел, меня врачи обкололи очень сильными препаратами. Во мне сейчас целый компот наркотических веществ — в смысле не кокаина и героина, а медицинских», — заявил артист.

Он подчеркнул, что в настоящее время занимается исключительно восстановлением после болезни. Однако Панин не стал уточнять, что именно с ним произошло, передает Starhit.

Ранее актер признавался, что ему не хватает денег на еду для дочери Анны, которая проживает с ним в Испании. Панин сетовал, что с 2015 года в его отношении «идет волна хейта» и ему закрыли вход на все федеральные каналы. В настоящее время артист ищет новые способы заработка. Он подчеркнул, что карьера в зарубежной киноиндустрии ему не подходит, так как на главные роли его брать никто не собирается, а второстепенных персонажей сам Панин играть не хочет.

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