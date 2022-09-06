Москвичам рассказали, как пройдет День города на ВДНХ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Ко Дню города на ВДНХ подготовили насыщенную программу мероприятий, в рамках которой горожане могут посетить спектакли, выступления гимнастов, конных всадников и многое другое. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках праздника ВДНХ познакомит посетителей с историей Москвы. Так, на Центральной аллее появится 14 арок, которые представят собой линии метров. Кроме того, аниматоры расскажут интересные истории и легенды, связанные со станциями подземки.

Празднование будет проходить 10 и 11 сентября. В эти дни гости смогут посетить выступления Центра национальных конных традиций, экскурсию «Москва книгопечатная и другие истории о буквах, текстах и книгах», различные лекции и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в День города на параде судов, который пройдет на Москве-реке, будут участвовать 40 речных теплоходов. Отмечается, что колонна выдвинется в 10:00 от Новоспасского моста и спустя час приплывет к мосту Лужники.