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Программа российских цифровых атташе должна будет помочь в устранении проблем при проведении денежных платежей за границу. Об это заявил заместитель главы Минцифры Максим Паршин во вторник, 6 сентября.

— Проблема проведения денежных платежей за границу есть, и есть программа цифровых атташе, в 17 странах уже развернута. Одной из их основных задач будет проведение платежей за рубеж, — сказал он.

Генеральный директор компании по разработке роботов Promobot Максим Чугунов добавил, что на данный момент проблема в переводе денег за рубеж есть. По его словам, она наблюдается даже при оплате с дружественными странами. Подобная ситуация приводит к тому, что российские банки отказываются от переводов и бояться попасть под «вторичные санкции», передает РИА Новости.

20 августа заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Панкин заявил, что России необходимо начать процесс перехода от SWIFT на более защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации. По его словам, данная мера носит вынужденный характер.